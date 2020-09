Reggio Calabria: il 27 settembre si terrà in città l’assemblea dei dirigenti – quadri

Condividi

Archiviate con successo le “Pigiessiadi Camp” e le “Pigiessiadi Replay – Memorial Luigi Corio” svoltesi ad agosto e settembre, si sono ufficialmente aperte le porte della stagione 2020/2021 delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi.

Sarà l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria (situato nel quartiere Modena) ad ospitare, domenica 27 settembre 2020 alle ore 17.00, l’Assemblea dei Dirigenti-Quadri, alla quale sono invitati a partecipare tutti i dirigenti, i tecnici ed i collaboratori delle associazioni, delle società locali e delle strutture periferiche di tutta la regione Calabria.

Il programma dell’importante incontro prevede alle ore 16.45 l’arrivo, la registrazione e l’accreditamento dei partecipanti. Si procederà alle ore 17.00 con l’apertura e l’introduzione dei lavori, seguiti dalla presentazione e dalla condivisione delle attività delle nuova stagione sportiva. I lavori si concluderanno alle ore 19.30.

Visti i provvedimenti delle autorità governative e sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Comitato Regionale delle PGS Calabria rende noto che è obbligatorio comunicare allo stesso Comitato, entro e non oltre il 25 settembre 2020, i nominativi delle persone che parteciperanno in presenza, in modo da gestire e organizzare al meglio la sistemazione dei posti a sedere, rispettando il distanziamento fisico di due metri.

I nominativi dei partecipanti dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail: calabria@pgsitalia.org.

Il Comitato Regionale delle PGS Calabria specifica inoltre che l’Assemblea dei Dirigenti-Quadri si terrà anche per via telematica per chi sarà impossibilitato a partecipare.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare la pagina Facebook ed il profilo Instagram “PGS Calabria”.