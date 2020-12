Reggio Calabria: il comune pubblica avviso pubblico per erogazione contributi a favore degli inquilini morosi

Condividi

L’assessore al welfare e politiche della famiglia Demetrio Delfino rende noto che sul sito www.reggiocal.it è in pubblicazione avviso pubblico per l’erogazione di contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli per l’annualità 2020.

La morosità incolpevole dichiara Delfino rispecchia la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo familiare.

Il contributo continua Delfino è esteso anche a quanti hanno subito una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo – maggio 2020, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori, pur non essendo destinatari di una procedura di sfratto.

Un altro atto concreto in aiuto ai soggetti più fragili in un momento storico molto difficile” conclude l’assessore Delfino

La domanda di partecipazione, redatta unicamente su modello appositamente predisposto dal Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, pubblicato sul sito www.reggiocal.it e corredata di tutta la documentazione necessaria, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 28 febbraio 2021.