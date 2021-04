Reggio Calabria: il sindaco Falcomatà esprime solidarietà alla comunità di Cosenza

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà: “Solidarietà alla comunità di Cosenza, piena disponibilità a condividere risorse umane e strumentali per uscire insieme da crisi pandemica”

Piena solidarietà e vicinanza ai cittadini di Cosenza che stanno attraversando un momento molto delicato sotto il profilo sanitario a causa dell’aumento di contagi da Covid di questi giorni.

Lo ha detto il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine dell’odierna seduta del Consiglio Metropolitano.

Piena disponibilità da parte nostra ha aggiunto Falcomatà da parte dell’intera Città Metropolitana, anche in termini logistici, se necessario, nel condividere risorse umane e strumentali, per ciò che sarà ritenuto più utile, per offrire il supporto che serve, in tutta la regione, per uscire insieme da questa maledetta crisi pandemica.