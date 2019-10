Reggio Calabria: il sindaco Falcomatà, incontra a Palazzo Alvaro i rappresentanti sindacali dei lavoratori ex Sgs

Il sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, negli uffici di Palazzo Alvaro ha ricevuto i rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore supermercati e grande distribuzione ex Sgs (società sotto curatela), transitati in Gicap, successivamente in Like Sicilia che ne ha acquisito i punti vendita.

Si tratta lamentano le maestranze, rappresentate dalla Uil Tucs, che hanno interessato il primo cittadino della vicenda di 102 dipendenti che, pur essendo percettori di ammortizzatori sociali, non hanno mai ricevuto la cassa integrazione concordata con il ministero senza, peraltro, avere alcuna certezza sul proprio destino. Dei dieci punti vendita presenti a Reggio Calabria infatti, ne è stata rilevata soltanto una piccola parte.

La questione, per il sindaco Giuseppe Falcomatà, «va necessariamente approfondita perché, soprattutto la nostra città, non può permettersi di perdere un solo posto di lavoro».

Esprimo ha detto l’inquilino di Palazzo San Giorgio la massima solidarietà ai lavoratori ed alle loro famiglie che stanno vivendo un momento di forte incertezza e disagio. Per quelle che sono le mie prerogative e possibilità, farò di tutto affinché si arrivi alla migliore e più condivisa soluzione possibile.

Reputo utile per questo, che si riattivi quanto prima il tavolo in Prefettura con tutti gli attori coinvolti nella vertenza e, al tempo stesso, che si cerchi di comprendere il motivo per il quale non sia stata ancora erogata la cassa integrazione. Il lavoro a Reggio più che altrove, è come il pane.

Rispetto a simili temi non si può accettare alcun tentennamento o alcun freno che possa minare lo sviluppo economico e sociale del territorio e la serenità dei lavoratori e dell’intero comparto produttivo.