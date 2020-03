Reggio Calabria: il sindaco Falcomatà invita i call center ad attenersi alle disposizioni di sicurezza contro la diffusione del Coronavirus

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Il sindaco Falcomatà invita le imprese del settore dei servizi di call center ad attenersi alle disposizioni di sicurezza contro la diffusione del Coronavirus.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà raccomanda il pieno rispetto delle disposizioni introdotte dal Governo per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

In particolare il primo Cittadino si è rivolto alle attività produttive del territorio metropolitano per le quali il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha previsto espressamente la chiusura, affinché siano rispettate in maniera stringente e responsabile le prescrizioni imposte dal testo.

Ho ricevuto nello specifico diverse segnalazioni da parte di alcuni lavoratori di grandi aziende sul nostro territorio ha spiegato il sindaco ad esempio per ciò che concerne il settore dei call center. E’ importante che questo tipo di imprese, all’interno delle quali operano quotidianamente un gran numero di dipendenti, promuovano responsabilmente le modalità di lavoro previste dal Decreto illustrato dal Presidente Conte.

Ed in particolare quella del lavoro agile, per le attività che possono essere da casa o a distanza, dell’incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti, della sospensione delle attività non indispensabili alla produzione e dell’assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio con il rispetto della distanza interpersonale, strumenti di protezione individuale come mascherine e guanti, attività di sanificazione dei luoghi di lavoro anche attraverso l’utilizzo di forme di ammortizzatori sociali e limitazione degli spostamenti all’interno dei siti di lavoro e negli spazi comuni”.

Ho sentito telefonicamente il titolare di una delle più grandi imprese che operano sul nostro territorio nel settore dei servizi di call center, l’ingegnere Agostino Silipo di System House Srl, che mi ha assicurato che la sua azienda, dove operano ogni giorno quasi un migliaio di lavoratori, si è solertemente adeguata alle disposizioni introdotte dal governo con l’obiettivo di salvaguardare la salute dei propri operatori e delle loro famiglie.

Credo sia un esempio positivo e virtuoso ha concluso il sindaco da parte di una grande impresa del nostro territorio che dimostra di tenere ai propri dipendenti in un momento di difficoltà che dobbiamo saper affrontare con attenzione e responsabilità.