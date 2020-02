Reggio Calabria: il sindaco Falcomatà proclama per l’11 febbraio il lutto cittadino per la morte di Giuseppe Cicciù

Condividi

Premesso che nella mattinata del 6 febbraio 2020 si é verificato a Ospedaletto Lodigiano in provincia di Lodi un terribile incidente ferroviario dovuto al deragliamento di un treno Frecciarossa, a causa del quale hanno perso la vita i due macchinisti Giuseppe Cicciù, 51 enne, originario di Reggio Calabria, e Mario Di Cuonzo, 59enne originario di Capua (Caserta);

che la morte del macchinista reggino, uomo di grande esperienza che aveva alle spalle una lunga carriera di macchinista alle Ferrovie dello Stato e che si era sempre impegnato, anche a livello sindacale, per la tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza sul lavoro, ha scosso l’intera cittadinanza provocando un diffuso senso di sgomento e dolore;

tenuto conto che l’Amministrazione comunale, facendosi interprete del sentire della comunità reggina, intende manifestare il cordoglio della Città di Reggio Calabria per il grave lutto e la propria vicinanza ai familiari della vittima, nonché a tutte le vittime del lavoro e a tutti i reggini che, in Italia e nel mondo, svolgono con merito il proprio dovere lontano da casa portando in alto il nome della nostra città;

Considerato che i funerali del concittadino Giuseppe Cicciù si svolgeranno a Cologno Monzese giorno martedì 11 febbraio 2020 alle ore 15.30;

PROCLAMA

nella giornata di martedì 11 febbraio 2020 il lutto cittadino per la morte del concittadino Giuseppe Cicciù;

DISPONE

per la suddetta giornata:

l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali;

l’osservanza di un minuto di silenzio negli uffici comunali a partire dalle ore 15.30.

INVITA

i cittadini, le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, anche prevedendo la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori, nel corso della suddetta cerimonia funebre.