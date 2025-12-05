Reggio Calabria: incidente nel quartiere Ravagnese. Centauro in prognosi riservata – VIDEO

Reggio Calabria, 5 dicembre 2025 – Un altro grave incidente stradale ha interessato il quartiere Ravagnese di Reggio Calabria. Ad essere coinvolto nell’impatto tra un motociclo di cui era occupante e un’autovettura, un centauro di 16 anni le cui ferite ne hanno costretto il ricovero in prognosi riservata presso il Grande Ospedale Metropolitano.

Ad intervenire la Polizia Locale di Reggio Calabria che sul luogo del sinistro ha effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica. Da quanto è emerso il giovane guidava un motociclo con revisione scaduta da oltre 10 anni, privo di patente e in lieve stato di ebrezza.

I mezzi coinvolti nell’impatto sono stati entrambi posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, informata dell’accaduto.