Reggio Calabria: isole ecologiche itineranti, Avr comunica le regole di accesso per tutti gli utenti

Si avvisa la cittadinanza che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza derivanti dall’attuale periodo di emergenza Covid 19, il conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche itineranti – che si svolgeranno secondo il consueto calendario mensile – dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità operative:

1. Durante l’attesa è necessario restare in auto ed evitare di creare assembramenti.

2. Avvicinarsi solo quando si è autorizzati dall’operatore addetto.

3. Accedere un utente alla volta, mantenendo la distanze di sicurezza

4. Per il conferimento è OBBLIGATORIO L’USO DI MASCHERINA E GUANTI.

LE SOPRA ELENCATE REGOLE SONO DA CONSIDERARSI TASSATIVE. OGNI EVENTUALE VIOLAZIONE SARÀ DENUNCIATA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI.

Si rammenta che presso le isole ecologiche itineranti è possibile conferire:

• Ingombranti (divani, scaffali e mobili in genere)

• RAEE (elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, ecc.)

• Rifiuti T/F (vernici, prodotti per la pulizia e pericolosi in genere)

• Medicinali scaduti – Pile esauste – Toner e cartucce

• Indumenti usati.

Si confida nella collaborazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.