Reggio Calabria: l’ ASD Gym Point Albino riparte con le sue attività nella nuova sede

Martedì 1 Settembre, nella nuova sede di via Gebbione, 27 Reggio Calabria, l’ ASD Gym Point Albino riparte con le sue attività. Dopo vent’anni, la palestra si sposta in una nuova location, più confortevole, spaziosa e meglio organizzata, soprattutto alla luce delle disposizioni anti covid-19 introdotte con i provvedimenti del Governo.

Sicurezza ed affidabilità tecnica grazie alla presenza di un team di professionisti, coordinato dal prof Paolo Albino, posturologo, esperto di ginnastica vertebrale che segue e consiglia il piano di lavoro più adatto per ogni tipo di necessità.

La nuova “Gym Point”, specializzata nella ginnastica posturale, è ora in grado di offrire un servizio più efficiente in ambienti confortevoli e piacevoli da frequentare. Oltre vent’anni di esperienza hanno ormai confermato, grazie ai risultati conseguiti, la preparazione e la professionalità del team del prof. Albino da sempre impegnato nell’aggiornamento professionale e costantemente orientato a ricercare soluzioni per il benessere psico-fisico del singolo individuo.

Obiettivo principe la prevenzione e, per chi ne avesse bisogno, la cura e la risoluzione dei principali disturbi della colonna vertebrale. Presente anche un’attrezzatissima area Wellness, con programmi di lavoro che vengono suggeriti da personal trainers altamente specializzati, che nel corso dell’intera giornata seguono con attenzione la preparazione fisica di ogni iscritto.

I nuovi ambienti di lavoro, dispongono di un vasto parco cardio (tapis roulant, bike, recline, syncro), un’ampia sala macchine attrezzata Technogym, una riservata sala dedicata alla rieducazione motoria, dei comodi spogliatoi. “Le nostre attività – comunica il prof Paolo Albino – puntano a 360° al benessere dell’individuo.

Svolgiamo percorsi di ginnastica specifica per molti bambini/ragazzi con problematiche legate all’accrescimento (scoliosi, piedi piatti, dorso curvi, ecc.), sviluppiamo programmi individualizzati per persone che soffrono con la “schiena” (cervicalgia, lombalgia, sciatalgia, ecc.), offriamo attività di ginnastica dolce per le persone anziane.

In sala pesi il nostro concept, diverso dal Bodybuilding, punta a rafforzare tutte le capacità fisiche dell’individuo, oltre che la forma fisica, migliorando la qualità di vita.”

La nuova organizzazione degli spazi e dei percorsi è stata appositamente studiata per favorire un avvicendamento regolare e sicuro nell’utilizzo delle attrezzature, unitamente ad una continua e accurata sanificazione dei locali.

A tutto questo si aggiunge la grande professionalità ed esperienza che ormai da due generazioni la famiglia Albino pone al servizio della società.