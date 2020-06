Reggio Calabria: L’A Gourmet L’Accademia presenta l’evento “L’A Cena Dalì”

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Si terra domani, lunedì 29 giugno, alle ore 11.00, presso il ristorante L’A Gourmet L’Accademia di Reggio Calabria, la conferenza stampa relativa all’evento “L’A Cena Dalì”, previsto per le ore 21.00 del prossimo 19 luglio 2020.

La partecipazione alla cena avrà un fine sociale: parte dei proventi sarà destinata al restauro di un’opera del patrimonio artistico della città di Reggio Calabria.

Nel momento della ripartenza, con la volontà di legare maggiormente l’arte e l’alta ristorazione, lo chef Filippo Cogliandro in linea con quella che è da sempre la sua missione, ha deciso di inserire “L’A Cena Dalì” in un progetto di intenso valore artistico culturale per infondere fiducia dopo il periodo di crisi.

Lo chef Filippo Cogliandro ha deciso di attingere dall’opera “Le Diners de Gala”, una raccolta di ricette surreali e interamente illustrata, per esaltare, da una parte un patrimonio indiscusso di sapori, profumi, idee culinarie e accostamenti spesso azzardati, ma unici come la personalità di Dalì, dall’altra la volontà di portare avanti ciò che da sempre lo caratterizza: la ricerca la ricerca ossessiva e l’estrema cura per i prodotti del territorio.

Alla conferenza stampa, moderata dal giornalista Pasquale Zumbo, interverranno rappresentanti delle istituzioni locali, lo chef Filippo Cogliandro e il direttore artistico dell’iniziativa, Elmar Elisabetta Marcianó.