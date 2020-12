Reggio Calabria: la polizia di stato ritrova il minorenne scomparso da stamattina

Condividi

E’ stato rintracciato pocanzi dagli Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno e dell’UPGSP il minore allontanatosi stamattina dalla propria abitazione sita nella periferia nord della città.

Il giovane, per il quale era stato attivato immediatamente il piano ricerca di persone scomparse della Prefettura, si trovava in questo Lungomare Falcomatà in buone condizioni di salute e sarà affidato alla madre che è stata avvisata del rintraccio.