Reggio Calabria: la Polizia Locale denuncia un extracomunitario con daspo urbano e arresta tre uomini per reati edilizi – VIDEO

Reggio Calabria, 5 novembre 2025 – La Polizia Locale di Reggio Calabria ha denunciato un cittadino extracomunitario verso il quale ha inoltre emesso il daspo urbano.

L’uomo, di nazionalità pakistana, e stato fermato dagli agenti intento a muovessi con fare molesto nei pressi di Piazza Duomo, nella città reggina. Privo dei documenti è stato poi condotto il Comando di Viale Aldo Moro per sottoporsi ai rilievi foto dattiloscopici da cui è emerso che fosse già stato destinato ad un ordine di allontanamento dal territorio nazionale non ottemperato. Denunciato è stato successivamente trasferito presso la Questura di Reggio Calabria per i provvedimenti che ne conseguiranno.

Nello stresso giorno, gli agenti della Locale hanno arrestato tre uomini con l’accusa di reati edilizi in area agricola e posto sotto sequestro il manufatto abusivo.