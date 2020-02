Reggio Calabria: la polizia locale durante alcuni controlli sequestra circa 700 pezzi di merce varia

Condividi

Nell’ambito di apposito servizio finalizzato alla tutela della leale concorrenza ed al rispetto del decoro urbano, nella giornata di oggi il servizio operativo della Polizia Locale ha avviato e concluso un’operazione di polizia commerciale che ha consentito il sequestro di circa settecento pezzi di merce varia, in massima parte costituita da accessori per cellulari anche elettrici ed elettronici.

Il venditore, un extra comunitario più volte multato in passato, è stato sorpreso nella centralissima piazza Garibaldi ad esporre la merce in barba allo specifico divieto vigente in centro storico.

Sempre nella giornata di oggi il nucleo di pronto intervento è intervenuto su un rocambolesco sinistro verificatosi in località Pentimele, ove il conducente di un veicolo è finito fuori strada abbattendo quasi completamente un palo della pubblica illuminazione.

Dopo la messa in sicurezza del sito sono stati avviati gli accertamenti e gli esami tossicologici sul guidatore.