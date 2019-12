Reggio Calabria: la polizia municipale multa e denuncia un cittadino a causa del blocco della circolazione veicolare

Condividi

Nella mattinata di oggi una pattuglia di polizia locale interveniva in una via del centro cittadino a causa di un blocco della circolazione veicolare.

Sul posto accertava la presenza di un veicolo parcato in maniera tale da non consentire il passaggio del bus urbano. Oltre alla rimozione ed alla sanzione amministrativa comminata al proprietario dell’auto.

Si procedeva a carico del trasgressore alla denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio atteso che il parcheggio selvaggio aveva interrotto le corse di ben 4 bus urbani.

Non è la prima volta che si procede in tal senso, contro automobilisti indisciplinati che, oltre a creare normale disagio per parcheggi irregolari, di fatto interrompono le corse dei bus urbani, causando disagi e gravi impedimenti al pubblico servizio di mobilità urbana.