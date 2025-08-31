Reggio Calabria: la protesta di un turista. “Città sporca! Serve maggiore pulizia”.

Reggio Calabria, 31 agosto 2025 – Il chilometro più bello d’Italia. Una definizione conclamata attribuita alla città di Reggio Calabria. Il motivo risiede nel fascino di quel lungomare che apre il sipario ad uno scenario senza eguali: la Sicilia all’orizzonte.

Eppure ciò non basta a placare la sete di dissensi da parte di turisti in casi di degrado e mancato decoro urbano.

Ai nostri microfoni infatti un calabrese originario della provincia di Cosenza e residente da anni a Milano, ha espresso il suo turbamento nel visitare una Reggio maltenuta e degradata.

L’uomo, avvilito, manifesta un grande amore per la città definendone il lungomare quale “chilometro più bello del mondo”; un gioiello che però é stato abbandonato a se stesso e che meriterebbe una maggiore tutela da parte delle amministrazioni, ma soprattutto dai cittadini.