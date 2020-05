Reggio Calabria: la stazione di S.Caterina è già pronta con il Tricolore per la Festa della Repubblica

Condividi

Il 2 Giugno, Festa della Repubblica, cade in un momento particolare della nostra vita , in cui tutta la nazione è provata dalla pandemia che ha sconvolto tutto il mondo. Nonostante il virus, il Popolo italiano si è distinto per solidarietà, amicizia e affetto in tutte le sue forme.

Dall’inno di Mameli, cantato da ogni balcone e terrazzo, ai collegamenti attraverso il web come sana compagnia durante la quarantena, agli aiuti alimentari per le famiglie in difficoltà: il Popolo Italiano ha riscoperto i grandi valori di unità e fratellanza.

Sul terrazzo della Stazione di S.Caterina sventola, fiera, il Tricolore e la mattina del 2 Giugno, il Direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre farà ascoltare all’intero quartiere l’inno di Mameli, diffuso attraverso il proprio impianto audio.

Si invita la popolazione Reggina, e l’Italia tutta ad esporre il Tricolore su tutti i balconi. S.Caterina da oggi ha issato il Tricolore.