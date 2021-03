Reggio Calabria: l’Aero Club dello Stretto il 24 marzo trasferirà in volo verso Crotone la statua della Madonna di Loreto

Condividi

L’Aero Club dello Stretto A.S.D. giorno 24 c.m. avrà l’indiscusso onore, ma anche la grandissima responsabilità, di trasferire in volo dall’Aeroporto di Reggio Calabria a quello di Crotone la statua raffigurante la Madonna di Loreto, rimasta gradita “ospite” in riva allo Stretto dallo scorso 17 marzo nell’ambito delle iniziative collegate al Giubileo Lauretano.

Quindi condizioni meteo permettendo, nella tarda mattinata di domani il Piper PA28 marche I-ELSE, velivolo di punta della flotta dell’Aero Club dello Stretto, con equipaggio formato da tre soci piloti Rino Sculco, Francesco Surace e Demetrio Lavino, decollerà dal “Tito Minniti”, dove la Madonna è stata accolta in una piccola cappella allestita all’interno del terminal passeggeri, grazie alla sinergica collaborazione di ENAC, Regione Calabria, SACAL SpA e di tutti gli operatori aeroportuali, alla volta dello scalo pitagorico “Sant’Anna” di Crotone.

La distanza sarà coperta in circa 75 minuti di volo ad una quota di 5000 piedi.

Si tratta di un importante riconoscimento per il Sodalizio guidato dal presidente Michele Buonsanti, dal valore altamente simbolico in un momento particolarmente delicato per via della pandemia che ha messo in seria difficoltà l’intero settore del trasporto aereo.

