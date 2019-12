Reggio Calabria: l’amministrazione comunale approva nuove intitolazioni di vie cittadine

Condividi

Continua il percorso di rinnovamento e di recupero dell’identità cittadina attraverso il riordino della toponomastica comunale promosso dall’Amministrazione Falcomatà.

La Giunta Comunale di Reggio Calabria, ha approvato, infatti, nuove proposte di intitolazione destinate ai tratti viari cittadini.

D’intesa con le proposte avanzate dalla Commissione Toponomastica guidata dal Presidente Prof. Giuseppe Cantarella, la Giunta Comunale ha approvato l’intitolazione di una lunga serie di luoghi della città a fatti e persone che, per il loro significato e per i loro impegno storico, civile, culturale, politico o artistico hanno contribuito alla formazione dell’ossatura democratica del nostro Paese.

Le denominazioni scelte, in totale ben 317 negli ultimi tre anni e mezzo, sono il frutto di un percorso di partecipazione che ha previsto, tra le altre cose, diversi incontri aperti, audizioni e riunioni territoriali, finalizzate a condividere con i cittadini le linee guida indicate per le intitolazioni successivamente adottate dalla Giunta, nonché svariati interventi di revisione dello stradario comunale.

Novità importante nel rione di San Brunello dove la rotatoria all’incrocio di Via Nicola Manfroce – Via Lia, viene intitolata all’apprezzato cantante calabrese Rino Gaetano, una delle voci più apprezzate della tradizione canora italiana.

La rotatoria di recente costruzione all’inizio del Viale Europa, inoltre, viene intitolata ad Altiero Spinelli, padre fondatore dell’Unione Europea.

La lunga lista delle ultime intitolazioni deliberate prosegue con la rotonda di recente costruzione che si trova alla fine del Viale Europa intitolata ai caduti dei Vigili del Fuoco, la cui cerimonia di intitolazione si terrà mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 11.30.

La piazza su Via Sila, luogo a valle dell’incrocio di Viale Calabria – Via Itria invece viene intitolata alla prima donna calabrese ad essere eletta al Parlamento, si chiamerà Piazza Jole Giugni Lattari.

L’impianto sportivo destinato alla nuova piscina comunale, che sorgerà su Piazza della Pace, nell’adiacenza dello Stadio “Oreste Granillo”, struttura il cui progetto definitivo è stato approvato nei giorni scorsi, verrà intitolato alla memoria di Giovanni Filocamo, storico dirigente reggino del Comitato Nazionale Olimpico.

Il campo di calcio di Bocale viene intitolato all’indimenticabile Domenico Pellicanò, Presidente della squadra di calcio del borgo e punto di riferimento per la sua attività professionale.

Sempre in tema sportivo, il tratto di ex Statale 106 che va da Largo Klemens fino al ponte della Fiumara di San Giovanni di Pellaro viene intitolata al giovane ciclista affermato a livello nazionale, tragicamente deceduto, Vitaliano Scambia.

La rotatoria all’incrocio Viale Europa – Via del Seminario, attualmente utilizzata come area “sgambamento cani”, proprio in virtù di questa destinazione a tutela delle necessità degli animali domestici viene intitolata a Konrad Lorenz, fondatore della moderna etologia scientifica.

Il tratto viario che mette in comunicazione il Viale Calabria con Piazza Milano si chiamerà Via Francesco Porcino, ricordando il medico reggino, già Consigliere Comunale e assessore.

L’ultima rotatoria del Viale Libertà Boccioni, in corrispondenza della biforcazione verso Vito e verso i padiglioni della Facoltà di Ingegneria viene intitolata all’attrice cinematografica Gianna Maria Canale.

La lunga lista di proposte approvate dalla Giunta Comunale prosegue con il piccolo spazio che si trova all’incrocio fra Viale Messina e Via Soccorso intitolato come Largo Scout d’Europa Fse.

Lo slargo che si forma all’intersezione della Via Paolo Orsi (già via Trabocchetto Terzo) con la Via Reggio Campi viene intitolata a Vincenzo Caridi, professore di educazione artistica, pittore ed artista affermato a livello nazionale.