Reggio Calabria: l’imprenditore reggino Fabio Pedullà nominato nuovo presidente di Confimitalia Calabria – Comparto Artigianato

La presidente regionale di Confimitalia in riferimento all’incarico riconosciuto dal direttivo nazionale in data 01 Aprile 2020 ed in riferimento alla considerazione rispetto alle competenze in tale ambito, conferisce a Fabio Pedullà la delega a promuovere lo sviluppo associativo ed organizzativo nel territorio delle regione Calabria.

Conferendo la qualifica di Presidente del comparto ARTIGIANATO CONFIMITALIA CALABRIA, della suddetta confederazione.