Reggio Calabria: l’on. Cannizzaro propone all’Enac di aprire una scuola di formazione aeronautica in città

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

L’on. Francesco Cannizzaro, deputato reggino di Forza Italia, ha incontrato il Presidente Nicola Zaccheo e la dirigenza dell’ENAC per proporre di istituire a Reggio Calabria una scuola di formazione aeronautica, nell’ambito di un più vasto progetto dell’ENAC per la formazione di figure che ruotano intorno al mondo del trasporto aereo.

La scuola di formazione, realizzata con il supporto di ENAC, si avvarrebbe di un partenariato con la Regione Calabria e l’Università Mediterranea, “con cui ho già avviato un percorso coinvolgendo il Governatore Jole Santelli e il Magnifico Rettore Marcello Zimbone che hanno sposato l’iniziativa con grande entusiasmo” spiega Cannizzaro.

Il percorso formativo in aeronautica a Reggio Calabria sarebbe l’unico nel Sud Italia, in una realtà strategica per il trasporto aereo come quella dello Stretto: “si tratta di un grande sogno, di una grande opportunità per Reggio e la Calabria.

Il coinvolgimento di Regione e Università fornisce grande supporto all’iniziativa, che sarebbe un ulteriore segnale di attenzione da parte di ENAC a questo territorio, agli scali calabresi e in modo particolare a quello reggino.

I buoni rapporti con ENAC ci consentono di candidare Reggio come sede di questa scuola di formazione: andrebbe ad accogliere un’utenza molto vasta e importante, portando in città un indotto considerevole e di qualità, in un settore strategico come quello dell’aeronautica e all’insegna della cultura” spiega Cannizzaro.

“Nei prossimi giorni continueremo a lavorare a Roma con tutti gli attori istituzionali affinchè si possa raggiungere questo straordinario obiettivo, con il fine di realizzare questa scuola di formazione che darebbe a Reggio non solo lustro e prestigio in un settore così strategico, ma anche un riscontro pragmatico di indubbio valore” conclude il giovane deputato reggino”.