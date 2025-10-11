Reggio Calabria: maltrattava la compagna convivente. Disposto il divieto di avvicinamento ai danni nei confronti di un uomo

Reggio Calabria, 11 ottobre 2025 – La Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di Palmi, del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo, gravemente indiziato per maltrattamenti ai danni della compagna convivente.

Le indagini condotte dai poliziotti dei Commmissariati di Cittanova e Polistena hanno avuto inizio a seguito della denuncia sporta dalla donna.

Secondo quanto emerso, la vittima avrebbe subito ingiurie, minacce e violenze da parte dell’uomo anche in presenza della figlia minore, portando gli agenti a disporre un divieto di avvicinamento.