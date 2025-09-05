Reggio Calabria: Maxi sequestro di 4 quintali di derrate alimentari vendute in spregio alla normativa vigente.

Reggio Calabria, 5/09/2025 – La polizia Locale di Reggio Calabria in collaborazione con il Servizio di Igiene degli alimenti dell’ASP, a seguito di un mirato e specifico controllo a tutela della libera concorrenza e della salute pubblica, ha posto sotto sequestro 4 quintali di frutta e verdura destinata alla vendita in area pubblica.

Scattati due provvedimenti cautelari, rispettivamente per un ammontare di 250 e 150 kg di derrate, nei confronti dei venditori accusati per mancata tracciabilità del prodotto e mancato titolo autorizzativo.

Parte della merce deperibile e considerata idonea al consumo, è stata devoluta in beneficienza ad una O.N.L.U.S.

Durante le ispezione all’interno del deposito, sono inoltre stati rilevati altri due verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Le attività , fanno sapere dal Comando di Viale Aldo Moro, si sono giovate della preziosa collaborazione degli ispettori dell’apposito Servizio di igiene degli alimenti dell’ASP.

In totale sono state comminate sanzioni pecuniari per oltre 8.000,00 euro.

I venditori verbalizzati sono stati segnalati alle autorità amministrative e di finanza per i provvedimenti di specifica competenza.