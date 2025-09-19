Reggio Calabria, maxi sequestro in fiera durante le festività mariane: sequestrati circa 11.000 di merce

Reggio Calabria, 19 settembre 2025 – Nei giorni scorsi, in occasione delle festività mariane, la Polizia locale di Reggio Calabria ha svolto delle importanti operazioni di controllo nell’area fieristica al fine di contrastare l’abusivismo commerciale e tutelare i commercianti in regola con autorizzazioni e pagamento della concessione del suolo pubblico.

Le attività si sono protratte fino a tarda notte e hanno reso possibile l’individuazione con conseguente sanzione di 10 venditori ambulanti non in regola con le autorizzazioni, in quanto sprovvisti di titolo abilitativo dell’occupazione dell’area interessata alla fiera.

Sanzioni più gravi invece sono state imposte ad un ambulante extracomunitario residente in altra provincia, il quale, privo di ogni titolo autorizzativo, avrebbe occupato oltre 100 mq di suolo pubblico per esporre merce non alimentare con un valore che supera i 40.000 euro.

Appurata l’inesistenza di alcuna licenza di vendita, all’uomo é stata comminata la doverosa sanzione amministrativa pari a 5100 euro e il sequestro della merce, prevalentemente biancheria intima e utensileria il cui valore ammonta an circa 11.000 euro.

Le ispezioni dei militari, che congiuntamente all’Asp provinciale hanno anche interessato i locali di somministrazione di bevande e alimenti, hanno portato alla chiusura di un deposito alimentare poiché carente dei minimi requisiti igienico sanitari.