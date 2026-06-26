Reggio Calabria, Minasi (Lega): “Grande soddisfazione per l’operazione ‘Piazza Pulita’ del sindaco Cannizzaro. Finisce l’era del degrado della sinistra, parte la stagione del buon governo”

Reggio Calabria – “Esprimo il mio più vivo apprezzamento e una profonda soddisfazione per l’operazione ‘Piazza pulita’, lanciata con tempestività e determinazione dal neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Con questo intervento si apre finalmente una nuova e tanto attesa stagione di decoro per la nostra città, segnata da una vera assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni cittadine”. Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega, Tilde Minasi.

“Per ben 12 anni – continua la senatrice – Reggio Calabria è stata ostaggio del disastro politico e amministrativo della giunta di sinistra, che ha condannato i cittadini a vivere in una perenne e insostenibile emergenza rifiuti. Oggi, grazie alla determinazione del centrodestra, la città volta finalmente pagina: assistiamo al ritorno del buon governo, dell’ordine e della cura per il territorio, elementi che erano stati completamente dimenticati”.

“L’annuncio odierno del sindaco Cannizzaro sul bilancio delle prime 24 ore di controlli parla chiaro: 19 sanzioni già elevate grazie all’azione tempestiva e puntuale della Polizia Municipale. Questo dato fotografa perfettamente l’importanza e la necessità di un sistema a tolleranza zero. Non si tratta solo di punire, ma di avviare un percorso fondamentale sotto il profilo sociale e culturale, affinché la civiltà e il rispetto del bene comune vengano rispettati e condivisi da tutti. Tutto ciò che è drammaticamente mancato fino ad oggi in questa città riceve finalmente una risposta ferma. Il centrodestra unito dimostra, sin dai primi giorni, che cambiare rotta si può e si deve, restituendo ai reggini la dignità che meritano”, conclude Minasi.