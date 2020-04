Reggio Calabria: nota del sindaco Falcomatà “su erogazione cassa integrazione in Calabria a che punto siamo? Alle famiglie serve sostegno immediato”

Condividi

Sul tema dell’erogazione Cassa Integrazione è necessario accelerare. Bisogna intervenire con urgenza per dare un sostegno alle famiglie con un primo immediato sollievo, tentando di porre un argine all’enorme dramma sociale che si sta verificando in seguito agli effetti dell’emergenza sanitaria. Lo dichiara il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Molte Regioni hanno già provveduto ad attivare l’iter necessario per l’anticipo della cassa integrazione ai lavoratori, sfruttando la convenzione sottoscritta dal Governo e dai Sindacati con le banche.

Su questo tema, assolutamente centrale, in tanti si domandano in Calabria a che punto siamo? Non è polemica ma credo sia una questione urgente per tante famiglie che aspettano ormai da settimane l’erogazione di ammortizzatori sociali che risultano di fondamentale importanza in questo momento.

Ora più che mai è necessario andare veloci e superare qualsiasi intoppo burocratico che frena le erogazioni di questi sostegni.