Reggio Calabria: nota stampa del capogruppo Pd Bevacqua al consiglio regionale

“Fiscalità di vantaggio per l’intero Meridione, in stretta connessione con una politica di investimenti programmati: queste parole, pronunciate dal presidente Conte nel corso della conferenza stampa tenuta ieri, confermano e rafforzano quanto preannunciato nei giorni scorsi dalla delegazione governativa Pd, in primis dai ministri Provenzano e Franceschini.

Si profila per il Sud una opportunità assolutamente straordinaria rispetto alla quale dovremo essere tutti all’altezza del compito”.

È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Domenico Bevacqua, che aggiunge: “Tutta la classe dirigente calabrese dovrà dimostrarsi pronta per un salto di qualità necessario e indispensabile. Si appresta un tempo che richiederà coraggio, pianificazione e soprattutto una visione di prospettiva.

In tale contesto non può non essere riconosciuto il lavoro meritorio svolto a livello nazionale dal ministro Provenzano e le proposte da lui avanzate e sostenute.

La traduzione in provvedimenti che sappiano farne tesoro e che si rivelino rapidamente efficaci per i cittadini spetterà al livello politico regionale: stavolta nessuno potrà accampare scuse e ognuno dovrà esercitare il suo ruolo con il massimo di coscienza e responsabilità. Il futuro della Calabria è nelle mani della Calabria”.