Reggio Calabria: nuovo cambio di rotta per l’associazione Conpait a livello nazionale

Come in ogni campo, l’aggiornamento e la rigenerazione sono la linfa vitale dell’uomo. Conpait, da sempre associazione leader nel settore della pasticceria, gelateria, cioccolateria e quant’altro attiene all’arte dolciaria, guidata dal neo presidente Angelo Musolino ha il piacere di presentare, tra le nuove iniziative, la nascita della rivista “Conpait ” all’interno della quale i giovani ed i comparti Conpait saranno i principali attori, divulgando il corposo bagaglio culturale della pasticceria made in Italy.

Tra le nuove figure rappresentative dell’associazione, il direttivo tutto ha il piacere di annoverare il sig. Davide De Stefano nella qualità di responsabile nazionale del comparto gelateria, che vanta la presenza di un folto gruppo di gelatieri del buon gelato artigianale.

Il Presidente Angelo Musolino ed il consiglio direttivo augura al sig. De Stefano di operare al meglio, certi della sua estrema professionalità e capacità organizzativa ed aggregativa.

Si fa presente a tutti gli operatori del settore e agli organizzatori di eventi legati al mondo del gelato che il loro referente per Conpait é dunque il sig. Davide De Stefano.