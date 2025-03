Reggio Calabria: ordinanza del sindaco per il forte vento

Alla luce dell’allerta diffusa dalla Protezione civile della Regione Calabria per previsione di “Venti da forti a burrasca sud-orientali” per le giornate del 14 e 15 marzo, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente recante misure a tutela della pubblica incolumità per condizioni meteo avverse e rischio caduta alberi o porzioni di alberi a causa del forte vento.

Il provvedimento dispone, con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza e comunque fino alle ore 24.00 di sabato 15 marzo 2025, salvo proroghe dovute al prolungarsi delle attuali condizioni metereologiche di forte vento, i seguenti obblighi:

– il divieto di accesso a parchi e giardini non dotati di recinzioni e cancelli;

– il divieto di utilizzo di piste ciclabili e percorsi pedonali alberati, con particolare riguardo al verde del lungomare e del centro storico della città ;

– il divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici con presenza di alberature;

– di assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone (es.: vasi o altri oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori, tende o tendoni o ombrelloni all’esterno).

Con apposita ordinanza del competente dirigente del Settore “Ambiente” è stata inoltre disposta la chiusura temporanea dei parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli per motivi di sicurezza pubblica, quali Villa Comunale “Umberto I”, Parco “Federica Cacozza” (ex “Parco Botteghelle”, Viale Calabria) e “Parco delle Vittorie” (Parco urbano Via delle Vittorie).