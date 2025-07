Reggio Calabria potenzia i servizi turistici: attivo il nuovo infopoint sul Lungomare

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha visitato personalmente il nuovo infopoint turistico recentemente attivato sul Lungomare Italo Falcomatà, esprimendo grande soddisfazione per il servizio offerto.

“Nei primi giorni di attività abbiamo già registrato migliaia di richieste da parte di turisti ha dichiarato il Primo Cittadino il personale si è dimostrato all’altezza della situazione, offrendo un’accoglienza garbata e informazioni precise a visitatori sempre più numerosi”.

Presente al sopralluogo anche il Consigliere delegato al Turismo Giovanni Latella.

L’infopoint del Lungomare rappresenta solo un tassello di una più ampia rete di servizi informativi che l’Amministrazione comunale sta realizzando.

“A breve attiveremo altri due punti strategici: uno presso la Stazione Lido, realizzato in collaborazione con Confcommercio, e l’altro sul Corso Garibaldi vicino Piazza De Nava ha spiegato Falcomatà.

Andranno ad affiancarsi a quello già esistente in Piazza Camagna, creando una vera e propria rete al servizio di turisti e residenti”.

Parallelamente agli infopoint, il Comune ha potenziato altri servizi essenziali per l’accoglienza turistica.

“Abbiamo riaperto i bagni pubblici sul Lungomare, proprio accanto al nuovo infopoint ha continuato il Sindaco.

Già dall’inizio estate erano stati attivati quelli all’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’ in collaborazione con Castore, mentre nei prossimi giorni completeremo il quadro con l’apertura dei servizi al Tempietto”.

Falcomatà ha sottolineato l’importanza di queste infrastrutture per una città che punta sul turismo: “Sono servizi apparentemente semplici, ma fondamentali per offrire una buona accoglienza.

I numeri ci danno ragione: gli alberghi e le strutture ricettive registrano ottimi livelli di occupazione, segno che Reggio Calabria sta diventando una meta sempre più apprezzata”.

Il Sindaco ha poi voluto evidenziare il circolo virtuoso innescato dal crescente flusso turistico: “Più visitatori significano più economia, più lavoro e più sviluppo per tutta la città.

Gli eventi che stiamo organizzando, insieme a quelli promossi da privati, stanno creando un passaparola positivo che ci aiuterà a crescere ulteriormente nei prossimi anni”.

“Questa estate rappresenta per noi un importante banco di prova ha concluso Falcomatà.

Stiamo lavorando senza sosta per mostrare il volto migliore della nostra Reggio, ma per riuscirci davvero abbiamo bisogno della collaborazione di tutti: istituzioni, cittadini, associazioni e operatori del settore. Solo insieme possiamo essere all’altezza delle aspettative di chi sceglie la nostra città per le proprie vacanze”.