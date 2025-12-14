Reggio Calabria: “Progettare l’inclusione: il mare come spazio accessibile”, l’evento promosso dalla Lega Navale Italiana

Reggio Calabria, 14 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre presso la base nautica della Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, allo Sporting Stelle del Sud, ha avuto luogo l’evento “Progettare l’inclusione: il mare come spazio accessibile”, un appuntamento di confronto tecnico-culturale dedicato al superamento delle barriere fisiche e mentali negli spazi portuali e nelle attività nautiche.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale della Lega Navale Italiana “Tutti a bordo con la Lega Navale Italiana, nessuno escluso”.

Ad aprire i lavori è stata Simona Caracciolo, responsabile della comunicazione della Sezione LNI di Reggio Calabria, che ha presentato le attività della flotta solidale della Lega Navale e il progetto nazionale Velando, soffermandosi sul valore sociale ed educativo della nautica inclusiva. Nel suo intervento ha inoltre ricordato il Capitano di Fregata Natale De Grazia, nel trentennale della sua scomparsa. Alla sua memoria è dedicata Eva I, la “barca della legalità”, un Beneteau Oceanis 40 confiscato al traffico di migranti e affidato dallo Stato alla LNI di Reggio Calabria per lo svolgimento di attività istituzionali.

I lavori sono stati moderati da Daniela De Blasio, Presidente della Sezione di Reggio Calabria della LIDU, che ha sottolineato l’importanza di un impegno quotidiano per la tutela dei diritti e l’accesso ai servizi essenziali per le persone con disabilità.

Numerosi gli interventi istituzionali: l’On. Giacomo Crinò, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria; il Garante delle persone con disabilità Ernesto Siclari; il Consigliere comunale Giuseppe De Biasi; il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria; la Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC Santina Dattola; il Direttore del DICEAM – Università Mediterranea Giuseppe Barbaro.

Presente anche Fabio Giordano, Delegato provinciale RC del CIP e stella d’oro al merito sportivo, che insieme agli altri relatori ha espresso la volontà condivisa di costruire una rete operativa capace di trasformare i bisogni delle persone con disabilità in servizi concreti, anche negli ambiti sportivi e nautici.

L’Assessore regionale Pasqualina Straface ha fatto pervenire i propri saluti istituzionali in forma scritta.

Nel corso della mattinata sono intervenuti inoltre:

• Angela Malara, Delegata per le disabilità e fasce deboli – DICEAM

• Fabio Colella, Responsabile nazionale Parasailing FIV

• Paola Redi, AIDIA Sezione RC

• Roberta Meduri, Associazione AGEDI

• Francesco Costantino, Presidente ANMIL

A concludere l’evento è stato Antonino Nicolò, Presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, che ha illustrato i prossimi progetti finalizzati a rendere strutturalmente accessibile l’accesso al mare e agli sport nautici presso la base nautica della sezione allo Sporting Stelle del Sud.

Suggestiva cornice della mattinata, il passaggio lungo il litorale della barca Eva I, simbolo di legalità e inclusione.

L’evento si è svolto in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti PPC, il DICEAM dell’Università Mediterranea, l’Associazione Nuovi Orizzonti e lo Sporting Stelle del Sud, con il patrocinio di LIDU RC, AIDIA, Rotary Club, SheLab, ASD Reggio Calabria 2025 APS, ANMIL – Fondazione Sosteniamoli Subito, Comitato Italiano Paralimpico.