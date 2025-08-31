Reggio Calabria: riconfermato il successo per il raduno nazionale Fiat 500 Bronzi di Riace nella sua 14esima edizione

Reggio Calabria, 31 agosto 2025 – Il sole timido e il cielo plumbeo non hanno placato l’entusiasmo di oltre 200 cinquecentisti provenienti da Calabria e Sicilia.

Una Reggio Calabria movimentata quella di questa mattina in cui si è svolto il 14esimo raduno di 500 Fiat Bronzi di Riace. Da Catania ad Acireale fino ad Agrigento: tanti gli appassionati riversatisi sul lungomare del capoluogo calabrese per celebrare la bellezza dell’auto d’epoca più iconica al mondo e che ha fatto della manodopera automobilistica italiana le pagine più belle.

Non un mero raduno ma anche tanto divertimento: tra balli e canti, in molti hanno condiviso tra loro la viscerale passione per la Fiat 500, quel veicolo che qualcuno ha ammesso di “aver guidato son da piccolo senza patente”.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dal fiduciario regionale Enzo Polimeni e dal primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà il quale ha sottolineato l’importanza di tali eventi nell’”accorgerci delle bellezze del nostro territorio”.

Un modo per far crescere la città attirando maggiore turismo.