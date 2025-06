Reggio Calabria ricorda le vittime delle migrazioni: cerimonia commemorativa al Porto

Si svolgerà domani, martedì 3 giugno 2025 alle ore 17.30, sulla Banchina di Ponente del Porto di Reggio Calabria, la cerimonia commemorativa dedicata alla Giornata della Memoria per le vittime delle migrazioni. L’iniziativa, voluta dal Comune di Reggio Calabria e giunta alla sua nona edizione, intende onorare le vite spezzate nel Mediterraneo nel tentativo di cercare salvezza e dignità.

La Giornata della Memoria fu istituita nel 2016 dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, all’indomani del tragico arrivo al porto reggino del Pattugliatore Vega della Marina Militare Italiana, con a bordo 45 salme di migranti recuperate in mare. Quei corpi trovarono sepoltura nel Cimitero dei Migranti di Armo, uno dei primi spazi in Europa dedicati alla memoria delle vittime delle migrazioni.

In occasione dell’anniversario di quel tragico approdo, la città si stringe ogni anno in un momento di riflessione e raccoglimento. Anche quest’anno la cerimonia sarà semplice e toccante: il sindaco Falcomatà deporrà un fascio di fiori in mare in ricordo delle vittime. A fianco delle istituzioni cittadine, sarà presente anche la Polizia Locale con il nuovo gommone operativo, che verrà varato proprio in questa occasione simbolica.