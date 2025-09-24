Reggio Calabria: sequestrati circa 220 grammi di sostanza stupefacente in zona Marconi

Reggio Calabria, 24 settembre 2025 – Nel pomeriggio di ieri, un intervento di controllo della Polizia Locale di Reggio Calabria in zona Marconi, ha condotto all’individuazione di circa 220 grammi di sostanza stupefacente probabilmente destinata allo spaccio.

Trattasi specificatamente di cannabis, ben occultata su area pubblica.

Nello stesso luogo, noto per l’altissima densità criminale, ad essere rinvenuti sono stati anche sei proiettili di vario calibro, un coltello a serramanico, un bilancino di precisione e vari strumenti utili al confezionamento dello stupefacente.

Il materiale invidividuato è stato immediatamente repertato con l’ausilio della Polizia Scientifica delle Questura e posto sotto sequestro.

Ad assumere la direzione dell’indagini, che proseguiranno sotto l’egida della Procura reggina, il magistrato di turno notiziato dell’accaduto