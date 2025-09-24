Reggio Calabria

Reggio Calabria: sequestrati circa 220 grammi di sostanza stupefacente in zona Marconi

Rinvenuti anche un coltello, sei proiettili e un slancino di precisione

Foto di Redazione Redazione15 minuti fa
6 Meno di un minuto

Reggio Calabria, 24 settembre 2025 – Nel pomeriggio di ieri, un intervento di controllo della Polizia Locale di Reggio Calabria in zona Marconi, ha condotto all’individuazione di circa 220 grammi di sostanza stupefacente  probabilmente destinata allo spaccio. 

Trattasi specificatamente di cannabis, ben occultata su area pubblica. 

Nello stesso luogo, noto per l’altissima densità criminale, ad essere rinvenuti sono stati anche sei proiettili di vario calibro, un coltello a serramanico, un bilancino di precisione e vari strumenti utili al confezionamento dello stupefacente. 

Il materiale invidividuato è stato immediatamente repertato con l’ausilio della Polizia Scientifica delle Questura e posto sotto sequestro.

Ad assumere la direzione dell’indagini, che proseguiranno sotto l’egida della Procura reggina, il magistrato di turno notiziato dell’accaduto

Foto di Redazione Redazione15 minuti fa
6 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio