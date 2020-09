Reggio Calabria: Sequestri e denunce della Polizia Locale

Condividi

A seguito di specifiche attività poste in essere nell’ambito dei servizi d’istituto, nei giorni scorsi la polizia locale ha denunciato all’autorità giudiziaria 7 persone, sequestrato circa 30 pezzi di merce contraffatta.

Cinque persone sono state deferite per rissa in quanto sorpresi in pieno centro ad azzuffarsi violentemente a seguito di alcuni controlli commerciali svolti sempre dalla polizia locale nei rispettivi locali. Due persone sono state deferite per abuso edilizio commesso in zona di particolare pregio paesaggistico.

Mentre nella giornata di ieri presso il mercato di Botteghelle sono stati scoperti e sequestrati circa 40 capi di merce contraffatta (scarpe e borse) abilmente occultate tra le bancarelle.