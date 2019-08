Reggio Calabria: servizio straordinario di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale

La polizia municipale di Reggio Calabria nella nottata tra venerdì e sabato ha posto in essere un servizio straordinario di controllo del territorio.

Le attività dirette dal comandante, sono state coordinate dagli ufficiali Garofano e Malara. Il dispositivo si è giovato di 10 veicoli e di dotazioni strumentali in uso al Corpo. I risultati operativi conseguiti sono stati eccellenti. Sul fronte della polizia commerciale ed annonaria sono stati sequestrati, in tre differenti interventi, novanta pezzi di merce, in parte riportante segni mendaci di famose Griffes.

Un soggetto extra comunitario pluripregiudicato è stato fermato per identificazione e denunciato per aver opposto resistenza alle attività di sequestro della merce in propio possesso, oltre che per violazione della legge sull’immigrazione.

Sul fronte della polizia stradale sono stati sottoposti a controlli con precursori etilometrici circa 170 conducenti. Di questi 9 sono stati sorpresi in stato di ebbrezza alcolica ed uno in stato di alterazione da sostanze psicotrope. Nella fattispecie cocaina.

Otto le patenti ritirate. Un veicolo è stato sequestrato per mancanza di copertura assicurativa mentre due ciclomotori condotti da minori sottoposti a fermo in quanto i conducenti indossavano un casco non omologato.

I controlli hanno consentito di elevare ulteriori verbali per violazione di altre norme di comportamento previste dal vigente codice della strada.