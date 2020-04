Reggio Calabria: si è svolta nella giornata odierna una riunione in prefettura sulla situazione dei migranti nella piana

Condividi

Si è svolta oggi pomeriggio una riunione, in videoconferenza, cui hanno preso parte il Prefetto, i vertici delle Forze dell’Ordine, il Vice Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore Regionale all’Agricoltura, il Consigliere delegato all’Immigrazione della Città Metropolitana, i Sindaci di Rosarno e San Ferdinando, il Commissario Straordinario del Comune di Taurianova, i Segretari generali ed i rappresentanti sindacali della UST-CISL di Reggio Calabria, della CGIL di Gioia Tauro, della UIL, della UGL di Gioia Tauro, della USB, il Responsabile della Caritas di Oppido Mamertina-Palmi, nella quale sono state esaminate le problematiche connesse alla presenza di migranti nella Piana di Gioia Tauro.

Durante l’incontro sono state condivise le iniziative volte a migliorare le condizioni in cui si trovano i numerosi migranti negli insediamenti di San Ferdinando, Taurianova e Rosarno, con il superamento dell’attuale situazione caratterizzata da una estrema precarietà e diverse criticità.

In particolare, i partecipanti hanno ritenuto opportuno procedere secondo le seguenti linee di intervento: attivazione immediata di specifiche misure sanitarie, anche in relazione all’emergenza per la diffusione del virus Covid-19; intensificazione delle iniziative di mediazione culturale finalizzate a favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti, anche al di fuori del territorio provinciale; individuazione di idonee sistemazioni alloggiative, anche attraverso la verifica della disponibilità di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutti gli intervenuti hanno manifestato la propria disponibilità ad impegnarsi per la realizzazione dell’obiettivo prefissato, con l’avvio di una seconda fase a completamento di quanto previsto dal Protocollo siglato nel maggio 2019.