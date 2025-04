Reggio Calabria si prepara al Giro Ciclistico della Città Metropolitana: sabato 12 aprile una grande festa per il ritorno della grande classica del ciclismo del sud

Reggio Calabria si prepara ad accogliere una grande classica del ciclismo italiano che unisce sport, paesaggio e identità territoriale.

Dopo la presentazione ufficiale nella Sala dei Presidenti del CONI a Roma, è iniziato il countdown ufficiale per la 67ª edizione del Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in programma venerdì 12 aprile 2025.

Il percorso prevede la partenza da Bova Marina e l’arrivo sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, per un totale di 183,3 chilometri con 1.800 metri di dislivello.

La bandiera del via sventolerà per 14 squadre, tra cui la Nazionale Italiana, e diverse formazioni Professional e Continental. L’evento rappresenta la terza tappa della Coppa Italia delle Regioni, con in palio punti preziosi per la classifica individuale e di squadra.

Il Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria conferma il suo ruolo storico e strategico all’interno del panorama ciclistico nazionale. Nato come Giro della Provincia di Reggio Calabria nel 1920, ha visto protagonisti negli anni i più grandi campioni del ciclismo italiano e internazionale.

Il Giro Ciclistico della Città Metropolitana promuove la salute della comunità: screening metabolici gratuiti contro l’obesità e incontri con gli esperti all’arrivo della gara sul Lungomare



Screening metabolici gratuiti e incontri con gli esperti saranno a disposizione degli appassionati di ciclismo e non in una cornice unica come quella del ‘Chilometro più bello d’Italia’ giro della città metropolitana di Reggio Calabria in programma sabato 12 aprile.

Sarà infatti allestito sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria nei pressi dell’arrivo della gara, il “Novo Nordisk Health Village”, uno spazio interamente dedicato alla popolazione per promuovere stili di vita sani e per favorire la prevenzione in un contesto che coniuga e sottolinea il legame tra sport, benessere e salute.

Parte del progetto internazionale Cities for better health, in Italia realizzato grazie ad una partnership tra ANCI, Health City Institute e Novo Nordisk, l’iniziativa è nata con l’ambizione di sconfiggere le malattie croniche non trasmissibili come diabete, obesità e malattie cardiovascolari, attraverso la promozione di stili di vita sani e da quest’anno è Health Partner della Coppa Italia delle regioni della Lega del ciclismo professionistico, di cui questa prestigiosa gara è parte.

Il programma per i cittadini presso il Village inizierà alle 10.00 con screening metabolici gratuiti: per un paio di ore, grazie alla collaborazione dell’associazione di Servizio “Rotary International”, Domenico Calarco, cardiologo presso l’ASP di Reggio Calabria e Pier Francesco Tripodi, endocrinologo presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, saranno al servizio dei cittadini per effettuare una serie di test, come la misurazione della circonferenza della vita, il calcolo di indice di massa corporea e il controllo della pressione.

Questa attività si aggiunge all’impegno di Novo Nordisk nella prevenzione dell’obesità e delle malattie cardiovascolari avviato quest’anno anche grazie al supporto non condizionato alla campagna nazionale per la prevenzione dell’obesità e del rischio cardiometabolico “Per un cuore sano, conta ogni centimetro”, promossa dalla Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC) e che gode del patrocinio del Ministero della Salute.

L’obesità rappresenta infatti un importante fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, come infarto, ictus e insufficienza cardiaca, responsabili del 6,3 per cento della mortalità nella città metropolitana calabrese, ben sopra alla media nazionale (5,2 per cento).

La percentuale di persone in eccesso di peso è in continuo aumento nel nostro Paese, questo per il peggioramento degli stili di vita, dalle abitudini alimentari errate alla sedentarietà, soprattutto nei centri urbani e, secondo le stime Istat, la Calabria è una delle regioni più obese d’Italia.

Nel 2023 riguardava oltre un adulto su due, di cui più del 12 per cento con obesità. Non meglio i dati sui più giovani: secondo l’indagine dell’istituto di sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE, il 37,8 per cento dei bambini presentava un eccesso ponderale, di cui il 15,5 per cento era con obesità, anche questi valori ben oltre la media nazionale.

Dalle ore 14.00, quindi, spazio alla “Driving Change Arena”, un importante momento di dibattito durante il quale medici, Istituzioni locali, associazioni pazienti ed esperti si confronteranno sui temi della salute urbana, della promozione di comportamenti salutari e della prevenzione di malattie croniche non trasmissibili attraverso l’attività fisica e lo sport.