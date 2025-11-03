Reggio Calabria si tinge di arcobaleno per la marcia della pace della comunità Sikh – INTERVISTA

Reggio Calabria, 3 novembre 2025 – Nella giornata di ieri, domenica 2 novembre, la città di Reggio Calabria ha ospitato la marcia della pace organizzata dalla comunità Sikh, da tempo trapiantata in territorio reggino.

Trattasi di uomini e donne praticanti il Sikhismo, una religione monoteista che ha origine nel Punjab, antica regione tra India e Pakistan.

Nel Sikhismo, la rappresentazione di Dio non ha genere e ne forma, e i valori fondanti sono l’uguaglianza, l’onestà, la meditazione e contemplazione di Dio in qualità di Naam e la condivisione.

A tingere di arcobaleno Piazza Duomo un nutrito corteo di praticanti sikhisti, che in fare rispettoso e pacifico, hanno sfilato in nome della pace. A sostengo del loro credo fondato su uguaglianza e condivisione, hanno inoltre allestito degli stand per la distribuzione di cibo e acqua a tutti i presenti, inclusi i non appartenenti alla comunità.

Un evento significativo per cittadini che hanno potuto interfacciarsi con una cultura d’oltre oceano, distante per usi e costumi, ma non del tutto estranea a quell’universo valorale volto al bene comune che accumuna l’etica dell’intera umanità.

Il video e le interviste sono a cura di Graziano Tomarchio