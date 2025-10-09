Reggio Calabria: siglato protocollo d’intesa tra la Capitaneria di Porto e l’Accademia delle Belle Arti – VIDEO

Reggio Calabria, 9 ottobre 2025 – È stato siglato il protocollo d’intesa tra la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e l’Accademia di Belle Arti di Reggio.

La firma dell’accordo, che ha avuto luogo presso la Sala dello Stretto della Direzione marittima della Città Metropolitana, alla presenza del Direttore dell’Accademia reggina, Prof. Piero Sacchetti e del Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, ha formalizzato una sinergia di attività e una condivisione di valori tra le parti, al fine di valorizzare l’ingente patrimonio e la cultura marittima del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa a nome di tutto l’Ateneo dal Prof. Sacchetti per l’inizio del nuovo anno accademico condiviso, definendo il Protocollo d’Intesa siglato come “un percorso di apprendimento fatto di esperienze fattive che vanno a completare un percorso di studi e formazione come quello da sempre proposto”.

Ad elogiare le finalità dell’accordo anche il Contrammiraglio Sciarrone, orgoglioso della collaborazione con l’Accademia nella realizzazione di attività culturali, quali la mostra fotografica “ancorati al passato, con lotta verso il futturo”, pronto ad auspicare convintamente la concretizzazione delle promesse all’interno del protocollo,

e “di nuovi progetti di ricerca e collaborazione”.