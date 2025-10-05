Reggio Calabria: smentite le voci su irregolarità nel seggio “Principe di Piemonte”

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria smentisce categoricamente la ricostruzione fornita da alcuni organi di informazione rispetto a un episodio verificatosi nel seggio elettorale ubicato presso la scuola “Principe di Piemonte”. Per un mero errore materiale commesso da uno scrutatore, che ha inserito i dati di un elettore nel rigo sbagliato, è stato deciso di sospendere solo momentaneamente le operazioni di voto per verificare l’accaduto. Non corrisponde assolutamente al vero che qualcuno abbia votato al posto di qualcun altro. Non corrisponde al vero, come invece è stato riportato, che la sezione in questione sia stata chiusa, così come è totalmente falsa la circostanza secondo cui i verbali sarebbero stati sequestrati. Dopo le doverose verifiche, che hanno subito consentito di chiarire l’accaduto riconducendolo a un banale errore materiale, le operazioni di voto sono riprese regolarmente.

Tutte le altre circostanze adombrate nei contorni della ricostruzione non hanno nulla a che vedere con l’episodio in questione e rischiano di minare il sereno svolgimento delle operazioni di voto con potenziali conseguenze sulla gestione dell’ordine pubblico. Per tali motivi l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria si riserva di tutelarsi nelle sedi opportune.

Si precisa, infine, in relazione ad altri episodi riportati, che sul sito web istituzionale è stato pubblicato per tempo l’elenco delle sezioni prive di barriere architettoniche e che, per darne ampia diffusione, l’elenco è stato anche diffuso attraverso un comunicato stampa dell’ente.