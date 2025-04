Reggio Calabria Street Food Festival, Latella “città pronta ad ospitare grandi eventi”

“Quattro giorni di festa quelli del ‘Reggio Calabria Street Food Fest’, nei quali, cittadini e turisti hanno avuto l’opportunità di assaporare specialità gastronomiche di assoluta qualità, ma soprattutto, si sono lasciati coinvolgere in un viaggio entusiasmante, tra tradizione, novità, musica, intrattenimento e tanta spensieratezza”.

Lo ha dichiarato il Consigliere comunale delegato al Turismo Giovanni Latella, che ha aggiunto: “Reggio Calabria si sta abituando ai grandi eventi e risponde con la maturità delle grandi capitali d’Europa e del Mediterraneo, grazie ad un’ottima organizzazione che ha messo insieme, oltre allo sforzo del promoter dell’evento, anche le competenze professionali delle aziende di servizio del Comune di Reggio Calabria, Castore, Atam oltre ad Ecologia Oggi, rendendo le quattro giornate impeccabili, sotto tutti i punti di vista.

Un plauso in questo senso va indirizzato all’organizzazione promossa dalla Città Metropolitana, dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, dal Vicesindaco Carmelo Versace, che hanno creato l’opportunità per una proficua sinergia tra pubblico e privato che ha prodotto un valore aggiunto importante per il nostro territorio, sia in termini economici che d’immagine positiva”.

“Abbiamo avuto conferma, qualora ce ne fosse stato il bisogno sottolinea Latella che la nostra città è viva, è aperta alle ‘contaminazioni’ sociali e culturali, legate a manifestazioni extracittadine come quella dello Street Food, ma soprattutto, è in continuo fermento, grazie all’offerta di eventi messa in campo da Comune e Città Metropolitana, attraverso una programmazione accurata e studiata nei tempi e nei modi giusti, che ci ha permesso di destagionalizzare le attività attrattive e promozionali che riguardano lo sviluppo dei nostri territori”.

“In queste settimane sono tantissimi gli eventi che si stanno susseguendo sul nostro territorio.