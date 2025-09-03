Reggio Calabria: un movimento sospetto porta all’arresto di un uomo. Deteneva 150 grammi di cocaina già destinati al mercato di sostanze illecite.
Reggio Calabria, 3/09/2025 – Il movimento sospetto nei pressi di un’abitazione, ha fatto scattare le manette ad un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze illegali.
L’intervento dei Carabinieri di Rione Modena di Reggio Calabria, già in loco per un normale servizio di controllo, è avvenuto questa mattina a seguito del comportamento sinistro di un uomo che alla vista degli agenti, si sarebbe frettolosamente disfatto di un borsello, lanciando dal balcone di casa sua.
Un gesto repentino che non è sfuggito alle pattuglie in servizio le quali hanno deciso di intervenire.
A confermare i sospetti dei militari i 150 grammi di cocaina rinvenuti all’interno del borsello, già divisi in dosi da destinare al mercato illecito; con esse anche tre bilancini di precisione, strumenti tipici del confezionamento delle sostanze stupefacenti.
A corroborare l’ipotesi di un’ingente attività di spaccio ben organizzata e pronta a rifornire le piazze della città, ulteriori elementi rinvenuti a seguito della perquisizione fatta all’abitazione dell’uomo, arrestato e condotto presso casa circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà; su di lui pende l’accusa di detenzione di sostanze illegali ai fini di spaccio.
La moglie, considerata complice,
è stata invece deferita all’Autorità Giudiziaria.