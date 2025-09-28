Reggio Calabria: un vasto incendio distrugge tre autocarri in via Ravagnese Superiore.

Reggio Calabria, 28 settembre 2025 – Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre, un vasto incendio ha interessato via Ravagnese Superiore a Reggio Calabria

Tra le fiamme tre autocarri, due dei quali sono andati completamente distrutti: il terzo è risultato danneggiato per irraggiamento.

I mezzi coinvolti nel rogo erano parcheggiati in un’area addetta al deposito di mezzi e di attrezzature di proprietà del Comune e appartenevano alla ditta Castore Srl, la società per i servizi pubblici locali della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto alle 02:56, ha evitato il propagarsi dell’incendio, attuando le operazioni di estinzione delle fiamme e rendendo cosi incolumi gli altri mezzi parcheggiati.

Sul posto anche la Polizia di Stato, la Polizia Locale e il personale della scientifica che indagano sulle origini del rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti.