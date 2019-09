Reggio Calabria: urbanistica comunale, approvato schema di convenzione per l’accrescimento delle competenze dei giovani professionisti

Prosegue l’intensa attività di collaborazione avviata dalla Città di Reggio Calabria con gli Ordini e i Collegi Professionali.

A seguito dei numerosi incontri promossi dall’Amministrazione comunale reggina, la Giunta comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà ha approvato, su proposta delll’Assessore all’Urbanistica Arch. Mariangela Cama, la convenzione per l’espletamento, presso gli uffici del Settore Urbanistica, di una attività di formazione finalizzata all’accrescimento delle competenze di giovani professionisti in materia di Gestione Territoriale, Demanio Marittimo, Gestione Edilizia Privata (S.U.E.), Vigilanza e Pubblica incolumità e quant’altro afferente la materia urbanistica.

Un’attività che va nella direzione di implementare le capacità e le prerogative professionali dei giovani laureati del settore, offrendo l’opportunità di completare le proprie competenze attraverso un’esperienza sul campo, direttamente a contatto con le procedure che poi i professionisti si troveranno ad affrontare nel loro percorso lavorativo.

“L’iniziativa promossa dagli Ordini Professionali cittadini, Architetti P.P.C., Ingegneri, Geologi, Dott. Agronomi e Forestali, Collegi dei Geometri, Periti Industriali e Periti Agrari ha spiegato l’Assessore Cama rientra nell’ambito della formazione continua disciplinata dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali.

Siamo davvero soddisfatti di aver attivato questa opportunità che va nella direzione di un’attività formativa utile soprattutto ai giovani professionisti”.

“L’Amministrazione comunale ha aggiunto l’Assessore ha sposato immediatamente l’idea in quanto rappresenta l’ occasione per i giovani professionisti, iscritti da meno di 5 anni e che non abbiano superato il 33° anno di età, di confrontarsi concretamente con il mondo del lavoro, attraverso stage formativi presso gli Uffici del settore Urbanistica del Comune dove saranno affiancati da appositi tutor designati dal Dirigente del Settore competente Arch. Antonino Cristiano”.

La durata dello stage è di sei mesi consecutivi, rinnovabile, su proposta dei soggetti promotori, per altri tre mesi, per un totale di 20 ore settimanali ed è valido ai fini dell’acquisizione di crediti formativi previsti da ciascun ordinamento professionale.

“Credo sia una buona notizia per tutti i giovani laureati che si affacciano al mondo del lavoro con la voglia di spendere immediatamente le competenze acquisite in ambito formativo e completarle attraverso l’esperienza sul campo.

Il ruolo di un’istituzione territoriale come la nostra deve essere anche questo: colmare il gap formativo che esiste tra l’esperienza puramente formativa e l’applicazione delle conoscenze in ambito lavorativo.

Per questo voglio ringraziare gli Ordini professionali per la proposta avanzata ha concluso sono convinta che questo genere di esperienze possa rappresentare una tappa davvero significativa nel percorso di crescita di una classe professionale giovane, competente e preparata, pronta ad affrontare con successo le sfide contemporanee delle professioni del settore urbanistico, cosi centrali per ciò che riguarda la programmazione del territorio”.