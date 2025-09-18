Reggio Calabria: vasto incendio divampa nell’area del mercato ortofrutticolo della città

Reggio Calabria, 18 settembre 2025 – Nel pomeriggio di ieri mercoledì 17 settembre un vasto incendio ha interessato l’area del mercato ortofrutticolo di Reggio Calabria,causando ingenti danni materiali e strutturali.

L’allarme è scattato attorno alle 16 quando una densa coltre di fumo nero visibile da vari quartieri della città si è levata sopra la struttura.

Le fiamme sarebbero state generate da un cumulo di materiali di scarto e di rifiuti all’esterno dei box e si sarebbero propagate fino ad interessare vari capannoni presenti nell’area distruggendone tutto il contenuto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco delle stazioni di Villa San Giovanni, Melito Portosalvo e del comando provinciale di Reggio Calabria che, durante le operazioni di spegnimento -rese complesse dalla natura dei materiali combustionati – si sono serviti di 2 autobotti e di un mezzo speciale da 25 mila litri proveniente dall’Europorto per fornire i mezzi antincendio.

Fortunatamente non si sono registrano vittime.

Le cause dell’incendio saranno verificate durante le indagini, nelle quali non si esclude il gesto doloso.

L’area è stata posta in sicurezza e sarà prossima alle operazioni di bonifica e ripristino.