“Reggio Città Natale”: per una città che abbraccia tutti

Si è svolta presso la Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio la conferenza-stampa di presentazione del programma di eventi ed iniziative previsti per il Natale cittadino 2025.

Al tavolo dei relatori presenti l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, il Consigliere delegato al Turismo Gianni Latella ed il Sindaco Giuseppe Falcomatà.

In sala, per l’amministrazione, anche l’assessora alla Cultura Mary Caracciolo e l’assessore alle Attività Produttive Alex Tripodi, insieme ai dirigenti Loredana Pace (Cultura), Carmen Stracuzza (Programmazione), Tommaso Cotronei (Gestione procedimenti di gara e negoziali) e il RUP Roberto Lico.

L’assessore alla Programmazione-Carmelo Romeo ha aperto l’incontro ringraziando i presenti e le associazioni che hanno partecipato agli avvisi pubblici, sottolineando la soddisfazione dell’amministrazione per la seconda edizione di “Reggio Città Natale”.

Ha evidenziato come la continuità degli eventi sia oggi possibile grazie alla capacità di programmazione raggiunta negli ultimi anni, spiegando che l’obiettivo è quello di rendere Reggio Calabria “destinazione”:

“Puntiamo a rendere Reggio sempre più una destinazione, non una città di passaggio ha dichiarato Romeo- facendo leva sui risultati positivi dell’edizione precedente, il forte afflusso di visitatori e il significativo indotto economico generato dagli eventi”.

L’assessore ha reso noto che l’intero programma si basa su fondi europei ottenuti grazie al lavoro svolto con l’Agenzia di Coesione, aggiungendo che, per tali motivi, ne beneficiamo due volte: “Spendiamo risorse a Reggio e creiamo economia sul territorio”.

Illustrando il programma, Romeo ha spiegato che l’avvio è previsto per il 5 dicembre con l’accensione dell’albero e delle luminarie; anticipata per intercettare i flussi del ponte dell’Immacolata.

Ha descritto le attività previste in Piazza Duomo e lungo il corso Garibaldi, tra animazioni musicali, allestimenti dedicati ai bambini e attrazioni a tema ribadendo l’impegno a valorizzare anche i quartieri periferici.

In tale direzione va la conferma della scelta di sostenere le associazioni che negli anni hanno garantito eventi e iniziative senza contributi pubblici ed ora possono beneficiare di un sostegno economico per le attività nelle ex circoscrizioni; gli appuntamenti diffusi nei territori si svolgeranno dal 5 dicembre al 6 gennaio.

In una tre-giorni, dal 21 al 23 dicembre, il centro storico si trasformerà in un villaggio natalizio diffuso. Tra le iniziative in programma emerge, in particolare, la performance di scultura sul ghiaccio del maestro Amelio Mazzella.

Anche quest’anno vi sarà la Reunion dei Dj del 27 dicembre e la festa della Befana del 6 gennaio: evento che comprenderà un’iniziativa solidale per la raccolta di doni destinati a bambini e famiglie in difficoltà.

Il consigliere delegato al Turismo, Gianni Latella, ha ricordato il lungo percorso di crescita degli eventi cittadini negli ultimi dodici anni: “Siamo partiti da una condizione di grande difficoltà finanziaria- ha dichiarato- ed oggi, grazie ad un percorso di risanamento virtuoso, offriamo attività socio-culturali e di spettacolo che promuovono la città per ciò che merita”.

Rivolgendo un ringraziamento alle associazioni e alle parrocchie per il loro ruolo, Latella ha anche sottolineato che la programmazione è stata resa possibile grazie all’utilizzo di risorse esterne che non gravano sul bilancio comunale.

“L’attenzione dell’amministrazione ha ricordato il consigliere è stata rivolta non solo al Centro ma all’intero territorio con la periferia che sarà protagonista di questo Natale; il tutto senza incidere sulle tasche dei cittadini”.

Latella ha auspicato che Reggio Calabria possa offrire nuove opportunità ai giovani e invertire l’emorragia di talenti costretti a cercare altrove un futuro.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, nel ringraziare l’assessore Romeo e il consigliere Latella riconoscendo il lavoro compiuto negli anni nell’ambito della programmazione culturale cittadina, ha collocato “Reggio Città Natale” all’interno di una visione più ampia che prevede un’offerta destagionalizzata assieme a “Primavera Reggina”, ”Estate Reggina” e festività Mariane.

Il primo cittadino ha spiegato come il senso dell’iniziativa “Reggio Città Natale” dev’essere quello di “Una grande casa accogliente: capace di far vivere l’atmosfera natalizia a chi resta, a chi torna, a chi arriva per la prima volta e a chi sta vivendo un momento difficile” .

Falcomatà ha confermato che l’accensione dell’albero e delle luminarie avverrà il 5 dicembre, in anticipo rispetto alla tradizione, anche per accogliere i turisti richiamati dalla recente segnalazione della famosa rivista Vanity Fair che ha proposto la nostra città tra le mete da visitare proprio nel ponte dell’Immacolata.

Ha anticipato che saranno installate luminarie nuove; alcune mai viste prima in città, pensate come elementi fortemente riconoscibili, identitari e ad alto impatto visivo.

Ha richiamato e rilanciato la campagna “Comprare Reggino”, promossa insieme all’assessore Alex Tripodi, a sostegno delle attività commerciali locali per dare forza ai nostri artigiani e commercianti.

La programmazione natalizia viene quindi presentata come un’occasione per rinnovare un legame profondo con le tradizioni locali e con l’identità della comunità con un forte richiamo al calore delle nostre tradizioni ed al senso di appartenenza che rende unico il Natale reggino.

Il periodo festivo diventa così un ritorno alle radici, un tempo in cui la città si ritrova anche grazie al rientro di tanti reggini che vivono altrove.

“L’obiettivo ha evidenziato Falcomatà è offrire a residenti, cittadini di ritorno e visitatori una città accogliente capace che riesca a generare in modo diffusa l’atmosfera natalizia nei quartieri e nel centro attraverso eventi, allestimenti e iniziative variegate.

Una parte centrale della programmazione resta infatti il coinvolgimento delle associazioni territoriali nelle ex circoscrizioni, affinché l’atmosfera del Natale sia accessibile ovunque”.

“Il Natale ha concluso-deve essere vissuto da tutti; con particolare attenzione agli anziani ed a quelle fasce che hanno più difficoltà a raggiungere il centro e che potranno partecipare alle attività organizzate vicino casa”.

Il Sindaco ha anche annunciato che, assieme alla città metropolitana, si sta lavorando per un Capodanno di livello che sia un invito a stare in città a trascorrere assieme il consueto rito di fine anno.

“Reggio Città Natale vuole essere una città che abbraccia tutti” è il concetto che sintetizza lo spirito dell’iniziativa.