“Reggio Destinazione”, Falcomatà “presentiamo un masterplan che punta alla promozione ed al marketing del territorio”

«Presentiamo oggi una sorta di masterplan che punta alla promozione ed al marketing del territorio, all’interno del quale saranno declinate nel dettaglio attività come festival e programmazione nei diversi periodi dell’anno, nell’idea che quando si parla di destagionalizzazione dell’offerta turistica questa debba avere delle basi solide che nel corso degli anni possano diventare appuntamenti fissi che consentano di trasformare Reggio in una città che diventa destinazione».

Così il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà nel corso della conferenza stampa di presentazione di “Reggio Destinazione”, nella terrazza panoramica del Museo Archeologico Nazionale, per il nuovo progetto di posizionamento e marketing territoriale promosso dal Comune di Reggio Calabria.

L’iniziativa mira a sviluppare strumenti innovativi per rilanciare la promozione del territorio.

Alla presentazione sono intervenuti anche l’Assessore alla Programmazione, Carmelo Romeo, e Alfredo Accatino, Chief Creative Officer di Filmmaster, la società incaricata della realizzazione dello studio strategico.

Il progetto, finanziato nell’ambito della programmazione Pn Metro Plus, ha l’obiettivo di rafforzare e valorizzare l’attrattività della città a livello nazionale e internazionale.

Tra i principali assi di intervento: il miglioramento dei servizi, l’attrazione di investimenti, la destagionalizzazione dei flussi turistici e l’incremento del turismo in entrata.

“Reggio Destinazione” costituirà inoltre la base per la definizione delle linee guida che orientano la programmazione del calendario di festival ed eventi previsti per l’Estate Reggina 2025.

«Non è stato uno spot dire che avremmo lavorato nel solco di “Reggio capitale italiana della cultura” anche senza il titolo assegnato dal Ministero ha proseguito il Sindaco.

In effetti come avevamo subito annunciato, questa programmazione va avanti.

Oggi presentiamo un’idea più ampia, una cornice all’interno della quale l’Amministrazione scegliere eventi e attività legate all’attrattiva turistica perché ci sono linee programmatiche che riguardano non solo la pianificazione urbana, lo sviluppo del territorio e il piano del welfare, ma anche l’organizzazione culturale e turistica della città.

Reggio diventa destinazione se questa programmazione va avanti e si consolida, in modo che cittadini e turisti possano programmare le loro vacanze e il loro tempo in funzione di quegli appuntamenti».

«”Reggio destinazione” ha chiarito l’assessore Romeo non è una campagna promozionale, ma una strategia ben precisa, elaborata in questi mesi, con la collaborazione di Filmmaster già da fine 2024.

Abbiamo messo in atto una strategia globale per il nostro obiettivo da qui ai prossimi anni. Vogliamo che Reggio sia sempre più riconoscibile, che sia una destinazione precisa che possa puntare sulla propria storia, sui valori culturali e allo stesso tempo fare leva sugli elementi che possano portare sviluppo.

Una strategia che non è solo un libro dei sogni ma una strategia in atto con il Natale 2024 e con i festival dell’estate reggina abbiamo preso spunto da questa strategia.

Il nostro obiettivo oggi è comunicare non solo la nostra visione, ma chiedere collaborazione, non solo agli imprenditori e alle associazioni, soprattutto ai cittadini perché nessuna strategia da sola può portare frutto ma serve fare squadra».

«Reggio è una città con un potenziale straordinario ha dichiarato Accatino è stato significativo che l’Amministrazione abbia scelto di coinvolgere qualcuno che conosce bene la città ma che, allo stesso tempo, può offrire uno sguardo esterno e innovativo.

L’idea è quella di valorizzare questo potenziale per progettare un nuovo modo di essere città.

Il nostro lavoro si è concentrato sull’affiancare le istituzioni nella definizione di una sorta di piano strategico per il rilancio e il riposizionamento di Reggio. Questa è un’opportunità concreta per Reggio, per i reggini, per i giovani e per le imprese perché la città può diventare un hub turistico di riferimento.

I segnali di crescita già ci sono, ma è possibile valorizzarne ancora meglio le caratteristiche, integrandole con nuovi contenuti.

Ci sono elementi strategici già presenti, come il Museo del Mediterraneo, che rappresenta una leva fondamentale e non è un caso che sorga proprio qui. Reggio è il cuore del Mediterraneo, sia fisicamente che geograficamente.

Proprio attorno al tema del Mediterraneo si possono sviluppare iniziative culturali capaci di accompagnare e sostenere questa crescita.

Tra le bellezze uniche di Reggio c’è anche quello che molti definiscono il tramonto più bello d’Italia, capace di emozionare profondamente chi lo osserva per la prima volta. Reggio, inoltre, è la terza città italiana con il maggior numero di ore di sole: un dato che va messo a sistema».

Il progetto pensato da Filmmaster prevede, tra l’altro, anche una suggestione simbolica: l’applauso al tramonto, sul modello di quanto già accade a Copacabana, a Rio de Janeiro, o a Ibiza.

Un momento suggestivo che deve diventare una vera e propria attrazione: un invito a scoprire il punto più affascinante del centro del Mediterraneo, magari sorseggiando un cocktail al bergamotto. calar del sole.

Il percorso delineato abbraccia le nuove tratte aeree, l’avvio dei lavori per il Museo del Mediterraneo, l’utilizzo di fondi strutturali europei, l’interesse crescente del pubblico giovane per nuove destinazioni, l’offerta di percorsi formativi sul territorio.

L’obiettivo finale è fare di Reggio una meta diretta e un hub per la visita del Sud Italia, Calabria e Sicilia incluse, contribuendo così a migliorare concretamente la qualità della vita dei suoi abitanti.

Tra gli interventi, anche quello del Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, che ha ribadito l’importanza delle sinergie tra pubblico e privato: «“Reggio Destinazione” rappresenta una grande opportunità per valorizzare il territorio.

La Camera di Commercio, che riunisce tutte le categorie impegnate nello sviluppo turistico, è pronta a collaborare. Il progetto “Reggio Calabria Welcome” raccoglie tutte le figure coinvolte nella costruzione dell’offerta turistica.

Stiamo lavorando su nuove idee come l’agrumiturismo legato al bergamotto e al comparto degli agrumi, oltre alla promozione del wedding tourism nella nostra città».