Reggio e la Calabria protagoniste a Bruxelles

Reggio e la Calabria protagonisti al Parlamento europeo di Bruxelles.

Presente al tavolo tecnico, dedicato alle criticità e alle opportunità del mondo sportivo e giovanile calabrese, anche il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia.

“Siamo a Bruxelles, al Parlamento Europeo, ospite della nostra onorevole Giusi Princi, che come sempre fa un eccezionale lavoro di ponte tra le istituzioni europee, Reggio, la Calabria e il Sud in generale”, ha dichiarato il capogruppo Federico Milia al termine dell’incontro.

“Il tavolo tecnico ha visto la partecipazione degli alti vertici dello sport calabrese e del Commissario europeo per lo sport e le politiche giovanili, Glenn Micallef, a cui abbiamo sottoposto le criticità di questi settori, la carenza di infrastrutture e il pericolo di isolamento sociale che c’è nei nostri territori e alle nostre latitudini” spiega Milia.

“Il Commissario si è impegnato a venire a tastare con mano i problemi e quella che è la realtà nella quale ci troviamo a operare, ma ci ha anche prospettato delle fantastiche opportunità che fino ad oggi sono rimaste inespresse per i nostri territori, come alcuni investimenti da potenziare per le infrastrutture sportive e non solo”.

Milia ha sottolineato l’importanza del collegamento diretto con l’Europa per lo sviluppo del territorio:

“È fondamentale mettere sul tavolo delle istituzioni europee anche le potenzialità dei nostri territori, perché avere un ponte con le istituzioni europee può cambiare realmente e concretamente la vita dei nostri territori e le nostre vite: io stesso, attraverso il programma europeo Erasmus ai tempi dell’Università, ho avuto l’opportunità di fare un’esperienza che ha cambiato il mio percorso formativo, un’esperienza meravigliosa che mi ha arricchito tantissimo”.

La giornata si è conclusa con un momento di celebrazione delle eccellenze locali, con l’On. Francesco Cannizzaro: un evento fortemente voluto dall’Onorevole Princi che ha organizzato, insieme al coro Corde Libere, un concerto di Natale e assieme all’Associazione Pasticceria e Artigiani Reggini un rinfresco al Parlamento europeo “così da far vedere quella che è la nostra cultura, ma soprattutto quella che è la nostra Reggio” conclude Milia.