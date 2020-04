Reggio in Europa : Virtual meeting su turismo, infrastrutture e futuro

Condividi

Reggio in Europa, prospettive e soluzioni per il futuro della nostra città , questo il titolo del Virtual Meeting promosso da Anci Giovani per sabato 18 aprile alle ore 17.30 in diretta Facebook e Youtube e che vedrà la presenza di Giosi Ferrandino, europarlamentare ed Antonino Castorina Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio, alle Politiche Comunitarie ed alle Politiche Giovanili.

A confrontarsi su turismo, infrastrutture e futuro saranno Nicola Irto, vice presidente del consiglio regionale della Calabria, Marco Simiani, responsabile infrastrutture del Partito Democratico, Caterina Avanza, consigliere politico presso il Parlamento Europeo e Marco Porcaro, presidente di ANCI Giovani Calabria. L’Incontro prevederà anche gli spunti di Francesco Danisi, del consiglio nazionale dei giovani e di Luca Cristarella, consigliere degli studenti dell’Università Mediterranea.

L’appuntamento multimediale in diretta, sarà aperto a tutti, cittadini, associazioni di categoria, associazioni no profit ed a tutti gli interessati sportivi e non che si interrogano su quello che sarà il futuro una volta terminata la fase di emergenza.

Le proposte e le idee saranno poi trasmesse al Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà ed al Presidente della regione Calabria Jole Santelli.