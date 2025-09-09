Reggio In Jazz 2025, per il 15° anno l’associazione Naima porta in riva allo stretto i colori e le note del jazz

Sarà il proscenio del CineTeatro Odeon ad ospitare la sera del 4 d’ottobre, del 9 e del 29 novembre, gli appuntamenti dell’attesissimo, a Reggio e sull’intero territorio metropolitano, festival “Reggio in Jazz”, ideato e realizzato dall’associazione culturale Naima, presieduta da Peppe Tuffo.

E se “Reggio in Jazz” è evento che nasce “anche grazie al concreto contributo della Fondazione Carical, presieduta da Gianni Pensabene”, come sottolineato dal coordinatore di Naima, Antonio Maida, quest’anno il popolo del jazz potrà gustare e godere le emozioni che ogni artista regalerà in un arco temporale più lungo: non più un fine settimane, bensì tre serate dislocate fra l’inizio d’ottobre e la conclusione di novembre.

Pertanto: sabato 4 ottobre, ore 21, CineTeatro Odeon, saranno il sassofonista e clarinettista di Chicago Chico Freeman e il pianista romano Antonio Faraò ad inaugurare “Reggio in Jazz” 2025.

E il concerto sarà un imperdibile omaggio a John Coltrane, con intensi intrecci musicali e la possibilità, più unica che rara, di rivivere le atmosfere dei locali jazz americani degli anni ’50 e anche dei ‘60. Insieme a Freeman e a Faraò, saliranno sul palco Tommaso Scannapieco al double bass e Lorenzo Tucci alla batteria.

Il 9 di novembre sarà la volta del Luca Aquino 4et: con Aquino, alla tromba, ci saranno Giovanni Francesca alla chitarra, Marco Bardoscia al basso e contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria. Sarà un evento che esalterà ogni sfumatura del suono, assaporato da ogni angolazione e, soprattutto, privo di qualsivoglia artificio.

Sabato 29 novembre, invece, dopo la performance del reggino Fortunato Trefiletti e della chitarra sua, sarà Simona Molinari a concludere quel cammino iniziato ad ottobre. Insieme a lei, in Kairos Tour, ci saranno Claudio Filippini, pianoforte e tastiera, Egidio Marchitelli, chitarre, Nicola Di Camillo, basso elettrico, Fabio Colella, batteria.

Lo spettatore, seppur seduto all’Odeon, viaggerà, quella sera, parecchio! Attraverserà, magicamente camminando sul pentagramma, le tante… stanze della vita: dall’innamoramento al disincanto, dagli inganni all’impegno, dalle passioni alle delusioni…

Ora, tanto gli abbonamenti quanto i biglietti per le singole serate sono disponibili all’indirizzo https://www.ticket.it/musica/abbonamento/reggio-in-jazz-15-edizione.aspx .

Di certo, gli appassionati del genere, e, probabilmente, anche quanti vi bazzicano attorno, non si lasceranno sfuggire tre ghiotte occasioni d’Arte, di Musica, d’Umanità. Non a caso il filosofo romeno E.M. Cioran si chiedeva:

“perché frequentare Platone, quando un sassofono può farci intravedere altrettanto bene un altro mondo?”